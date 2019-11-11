سيدات أمن الطرق في 4 مناطق قريبا

بعد الانتهاء من دورات التأهيل والتدريب التي تضمنتها قطاعات الأمن العام للعناصر النسائية، بدأت مديرية الأمن العام والقوة الخاصة لأمن الطرق، تأمين تجهيزات وسائل السلامة المرورية للقوات الخاصة للعناصر الأمنية النسائية، تمهيدًا للدفع بالعنصر النسائي لأداء المهام الأمنية في الميدان بعملية إنشاء وإضافات بمراكز الضبط الأمني بمنطقة الرياض والقصيم ونجران وتبوك التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق (المرحلة الأولى)، إضافة إلى تأمين الأثاث والمستلزمات المكتبية للعنصر النسائي لأمن الطرق. كما شرعت مديرية الأمن العام بتهيئة مقرات مناسبة لعمل العنصر النسائي بالإدارات الرئيسية التابعة للأمن العام بمختلف مناطق المملكة. وتتضمن وسائل السلامة المرورية معدات الوقاية الشخصية وهي: المعدات أو الوسائل المستخدمة للسلامة المهنية، وتشمل الملابس والخوذ والنظارات الواقية أو معدات أخرى مصممةً لحماية جسد مرتاديها من الإصابات أو العدوى أو الجروح وغيرها.

كما يوجد وسائل سلامة مرورية تخص المركبة منها: إشارات الإنذار الصوتية والضوئية، حزام الأمان، مساند الرأس، الوسادة الهوائية، العجل الاحتياطي، أدوات الفك والتركيب، طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، أنظمة أغلاق الأبواب في حالة الانقلاب، الفرش المقاومة للحريق وغيرها.