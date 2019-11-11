البيئة تصدر أول تصريح لسيارة تقديم الرعاية للحيوانات الأليفة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مكتب الوزارة بمحافظة جدة، ترخيص أول عربة متنقلة بالمنطقة متخصصة في العناية والرعاية بالحيوانات الأليفة المنزلية. وللحاجة الماسة ونظرا لتزايد أعداد مالكي الحيوانات الأليفة، أصدرت الوزارة نظاما يتيح للمستثمرين الراغبين في امتلاك عربة متنقلة، تقوم بتقديم الخدمات العناية والرعاية لملاك وهواة تربية الحيوانات الأليفة من «نظافة واستحمام وقص شعر وقص أظافر» يطلق عليها «قرومنق». وتقوم تلك العربة بالتنقل والوصول إلى المستفيد مالك الحيوانات الأليفة إلى مواقعهم ومنازلهم، وتقديم الخدمات لهم، وتسهل عليهم معاناتهم الدائمة في البحث أو خروج الحيوان من المنزل، وأيضا تحافظ على صحة الحيوان من عدم الاختلاط بحيوانات أخرى، وذلك لتفادي انتشار الأمراض الجلدية والصحية، وحفاظا على صحة مربيها ومالكيها. وأفاد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي، بأن الوزارة دائما تتطلع لاحتياجات ومتطلبات المنطقة، وتقديم الخدمات لمالكي ومقتني الحيوانات، والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمشاريع المجتمع التي تسهل عليهم أي معاناة، وتذليل العوائق المترتبة عليها. وأردف قائلا «إن تلك العربة هي إحدى الأفكار والخدمات التي تتطلع الوزارة إلى دعمها، خصوصا عند مزاولة العمل بأيد سعودية شابة قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرفق بالحيوان». وأسرد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، عادل مطلق الشيخ، أن الأنشطة التي لها تعامل مباشر بالحيوانات، يتطلب على الأشخاص والمهنيين الحصول على ترخيص مسبق، ويكون إصدار التراخيص بعد اجتياز الاختبار الخاص بالمزاولة.



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