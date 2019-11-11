تطوير أقدم سوق شعبي بعسير

خطة متكاملة
بين الحميدي، بأن الدراسة ستشمل إعداد تصورات تحليلية لاقتراح أفضل الأنشطة والاستخدامات والجدوى الاقتصادية لتشغيله من خلال تقييم الحلول العمرانية المقترحة. بينما تتوجه الأمانة حاليا لوضع تصور وخطة متكاملة لتطوير السوق للمحافظة على تراثه ووضعه على الخارطة السياحية بمدينة أبها. وأشار إلى أن هنالك توجها لطرح مشاريع تنموية اقتصادية ذات ميزة تخطيطية وعمرانية، منها مشروع تطوير سوق الثلاثاء الشعبي وذلك بهدف تطويره كسوق شعبي مع تطوير برنامج وظيفي يحتوي على محلات ومباسط نسائية ومواقف سيارات وجميع الخدمات اللازمة للسوق.
تدشين
من جانب آخر، دشن أمين منطقة عسير إدخال الفرص الاستثمارية المؤقتة لجميع المواقع الاستثمارية المطروحة للتأجير المؤقت، والتي أعدتها وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات بالأمانة، حيث وصل عدد الفرص المطروحة على هذه المنصة حوالي 40 فرصة استثمارية. وأوضح الحميدي أن هذه المنصة سيكون لها أثرا إيجابيا في التوسع الاستثماري للمهرجانات والفعاليات بالمنطقة، حيث سيتمكن المستثمرون من الشراء مباشرة عن طريق منصة «فرص» للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية المطروحة.
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