اتفاقية بين المياه الوطنية وعِلم

وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتحسين تجربة المستفيدين، إضافة إلى استدامة تطوير الشبكة، وتحسين الأداء التشغيلي، علاوةً على المتابعة واتخاذ القرار والتكامل مع القطاعات الأخرى، إذ ستمكن الاتفاقية من تحسين جودة بيانات المستفيدين، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء غير المرتبطين بالشبكة، وتحسين مستويات الالتزام البيئي، ومراقبة المخالفين للأنظمة، إلى جانب تعزيز الارتباط بين ظروف التشغيل والصهاريج وشكاوى العملاء. وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات تقديم طلب صهاريج المياه والصرف الصحي وتتبعها عبر منصة إلكترونية لطلب الخدمة، وإصدار تصاريح عمل الصهاريج، إضافة إلى التحقق من استحقاق مستفيدي خدمة السقيا، وربطها بالعدادات الذكية بشكل مباشر مع العميل.
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