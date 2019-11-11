أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة متابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل

أشاد أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة، الأمير فيصل بن مشعل، بمخرجات عمل لجنة مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتنفيذها بجودة عالية، إذ أسهمت في تحقيق نتائج مأمولة، منوها بما يتلقاه قطاع الزراعة والمزارعون بالمملكة، من دعمٍ وحرصٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على تنمية هذا المنتج الوطني والمحافظة عليه، مشيدا بدعم وزير البيئة والمياه والزراعة، والجهود المبذولة من فرع الوزارة بالمنطقة على النقلة النوعية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مقدما شكره لكل المزارعين بالمنطقة على تعاونهم. وثمّن الأمير فيصل بن مشعل قرار مجلس الوزراء رقم 551، والقاضي بإنشاء لجان لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في إمارات المناطق بالمملكة، والذي انعكس إيجابيّا على مبادرة إمارة منطقة القصيم، بإنشاء اللجنة لمكافحة هذه الآفة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة في الحملات التوعوية بين القطاعات الحكومية والمزارعين، وتفعيل دورها في التعريف بسوسة النخيل الحمراء وآثارها، والتوعية المستمرة لحين الانتهاء منها والقضاء عليها بشكل كامل في المنطقة، حاثا المزارعين على الاستفادة من نظام «بلغ»، والذي يسهم في مكافحة سوسة النخيل. جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة، في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي مرضي، ووكيل أمين المنطقة عبدالعزيز السليم، وعدد من كبار المزارعين وأعضاء اللجنة. إذ ناقش أمير منطقة القصيم مع أعضاء اللجنة، الأخطارَ المحيطة بالنخلة على صعيد الآفات الزراعية، خصوصا سوسة النخيل الحمراء، والنظر في جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة هذه الآفة، وما تم حيال مكافحتها والنتائج المحققة خلال ذلك. وقدم المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة سلمان الصوينع، شرحا موجزا استعرض خلاله النتائج المحققة خلال الفترة الماضية في علاج النخيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة لـ2019، والتي شملت فحص 16357018 نخلة في 8537 مزرعة على مستوى المنطقة، وعلاج 101630 نخلة، وإزالة وإتلاف 10239 نخلة، ورشّ 469996 نخلة على مستوى المنطقة. كاشفا أن عدد النخيل التي تم فحصها لـ2018 في المنطقة 20907621 نخلة، مشيدا بتوجيهات أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل، ومتابعته الدائمة لتكاتف الجهود وتكثيفها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين، بما يخدم عملية المكافحة للحد من انتشار هذه الآفة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة متابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.