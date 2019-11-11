

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بحضور قائد منطقة الطائف العسكرية ومدير شرطة الطائف وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب متروك حيلان الجعيد الذي استشهد بالحد الجنوبي، وذلك بجامع العباس. ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان لذوي شهيد الواجب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.