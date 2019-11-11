نجح مجمع الملك فيصل بالطائف في تطبيق مشروع «الموظف الشامل»، للارتقاء بالخدمات، وتركيزها في مكان واحد. وأشار مدير المجمع، الأخصائي أول مبارك اليامي، إلى أن الفكرة تتمثل في دمج كثير من المهام المتنوعة التي كانت موزعة بين عدة أقسام، في قسم واحد تحت مسمى «الموظف الشامل»، لافتا إلى أن المشروع أسهم في التحول الكامل لإنجاز الأعمال المختلفة من الموظف، دون الحاجة إلى التنقل بين الأقسام، موضحا أن المهام المتعددة التي يتم القيام بها تتمثل في: الاستعلام عن حالات التنويم، حجز المواعيد، عرض مواعيد العيادات، إشعار دخول وخروج المرضى، الإجازات المرضية، تبليغ الولادة، استخراج بدل الفاقد، شهادات التطعيم، الإحصاءات المختلفة، وغيرها من الأمور التي من الممكن القيام بها. تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يضم اثنين من المستشفيات بسعة 800 سرير، منها المستشفى العام بـ500 سرير، والنساء والولادة بـ300 سرير. كما يضم المستشفى مختلف التخصصات، وزُود بكل التجهيزات الحديثة والمتطورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البدء في مشروع الموظف الشامل بمجمع فيصل بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.