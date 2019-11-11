محمد بن ناصر يتفقد قيادة حرس الحدود

التجهزيات حديثة
شاهد أمير المنطقة خلال الزيارة نماذج من التجهزيات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية دوت الخليج على أكمل وجه، مستمعاً إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي يقوم بها حرس الحدود في مختلف المجالات الأمنية في حماية الحدود والخدمات التي يقدمها لأهالي وزوار المنطقة في شتى المجالات وتقع في نطاق عمل ومسؤولية حرس الحدود بجازان. وأعرب في ختام الزيارة عن اعتزازه وفخره بما شاهده خلالها عن الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان وجهودهم في تغطية الحدود البرية والبحرية التي تقع في نطاق عمل القيادة، متمنياً لهم التوفيق في كل ما يبذلونه من جهود في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم ورعاية للقطاعات العسكرية والخدمية بالمنطقة وغيرها من المناطق.
إشادة بالجهود
أشاد أمير منطقة جازان بالجهود الكبيرة والبطولات التي يسجلها منسوبو حرس الحدود، لحماية حدود دوت الخليج من كيد الكائدين وغدر الخائنين، والتصدي لكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي قدمت كل أنواع الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم. وفي ختام الجولة، تسلّم أمير منطقة جازان هدية تذكارية، وشرف حفل الغداء الذي أقامته قيادة حرس الحدود بجازان.
تنمية المناطق الزراعية
استقبل الأمير محمد بن ناصر في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان محمد بن علي آل عطيف.
واستهل أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أشار فيها إلى أهمية تنمية المناطق الزراعية وفق رؤية المملكة 2030، مستعرضاً ما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل وما عُرفت به من منتجات ذات جودة عالية ومنها البن والكاكا وغيرها من الفواكه والنباتات العطرية التي تُزرع في المناطق الجبلية والمانجو والتين والجوافة والباباي، إضافة إلى العديد من أصناف الخضار التي تعرف بزراعتها المحافظات الساحلية بالمنطقة، مشددا على أهمية الحرص على المياه والترشيد في استهلاكه بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
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