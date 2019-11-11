طلبات
أشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، إذ عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها، وضمان مطابقة الشروط واستيفائها، حسبما حدده نظام الإقامة المميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر العايد، «إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة، أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذي تتمتع به المملكة بفضل الله، ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، إذ ستمكّن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة».
وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك خلال المنصة الإلكترونية «سابرك» saprc.gov.sa، مشيرا إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين، فور اكتمال معالجة طلباتهم، واستيفاء الشروط اللازمة.
مزايا الإقامة
الإقامة مع الأسرة
استصدار أذون زيارة للأقارب
استقدام العمالة
امتلاك العقار «باستثناء مكة والمدينة»
امتلاك وسائل النقل
إمكان العمل له ولأفراد أسرته «الأعمال غير المسعودة» في القطاع الخاص
الخروج من المملكة والعودة إليها دون إذن مسبق
استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول البلاد والخروج منها
مزاولة الأنشطة التجارية
أنواعها
غير محددة المدة، مقابل 800 ألف ريال تدفع مرة واحدة
لسنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل 100 ألف ريال تدفع سنويا
شروط الإقامة المميزة
وجود جواز سفر ساري المفعول
الملاءة المادية
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما
أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها
عدم وجود سوابق جنائية
خلو المقيم من الأمراض المعدية
كانت هذه تفاصيل خبر مقيمون من 10 دول عربية حصلوا على الإقامة المميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.