مقيمون من 10 دول عربية حصلوا على الإقامة المميزة

أعلن مركز الإقامة المميزة منحَ الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة، ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام. وأوضح المركز، في بيان أمس، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقا لإجراءات المركز. وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

طلبات

أشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، إذ عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها، وضمان مطابقة الشروط واستيفائها، حسبما حدده نظام الإقامة المميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر العايد، «إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة، أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذي تتمتع به المملكة بفضل الله، ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، إذ ستمكّن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة».

وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك خلال المنصة الإلكترونية «سابرك» saprc.gov.sa، مشيرا إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين، فور اكتمال معالجة طلباتهم، واستيفاء الشروط اللازمة.

مزايا الإقامة

الإقامة مع الأسرة

استصدار أذون زيارة للأقارب

استقدام العمالة

امتلاك العقار «باستثناء مكة والمدينة»

امتلاك وسائل النقل

إمكان العمل له ولأفراد أسرته «الأعمال غير المسعودة» في القطاع الخاص

الخروج من المملكة والعودة إليها دون إذن مسبق

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول البلاد والخروج منها

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مزاولة الأنشطة التجارية

أنواعها

غير محددة المدة، مقابل 800 ألف ريال تدفع مرة واحدة

لسنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل 100 ألف ريال تدفع سنويا

شروط الإقامة المميزة

وجود جواز سفر ساري المفعول

الملاءة المادية

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما

أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها

عدم وجود سوابق جنائية

خلو المقيم من الأمراض المعدية