11625 معلم تربية بدنية في 47 إدارة تعليمية

كشف متحدثون في ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية في وزارة التعليم تحت عنوان «مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية» الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في الأحساء لمدة 3 أيام عن الأرقام الإحصائية لمنجزات قسم التربية البدنية في وزارة التعليم خلال الـ12 شهراً الماضية، والتي تشير إلى أن عدد معلمي التربية البدنية 11625 معلماً، وعدد مشرفي التربية البدنية 195 مشرفاً في 47 إدارة تعليمية في المملكة، وتنفيذ 98 مبادرة، و56 ندوة، و224 برنامجا إثرائيا، و306 لقاءات تربوية، و 272 اجتماعا، و312 ورشة تربوية، و454 برنامجاً تدريبيا. وأشار المتحدثون في الملتقى الذي حضره رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم خالد السبر، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، إلى 3 مخرجات رئيسية في الملتقى، هي: «الكتاب» اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، و «البرنامج» تدريس عن اكتشاف المواهب، و «الوثيقة» مشروع رياضات الدفاع عن النفس. وأكد رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم خالد السبر خلال كلمته في الملتقى أهمية العمل على تجويد وتحسين برامج التربية البدنية وضرورة العمل وفق مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي لمقررات التربية البدنية، مبيناً أنه يجري العمل على إصدار دليل اختبارات اللياقة البدنية وكذلك حقيبة تدريبية عن اكتشاف المواهب الرياضية بالمملكة وحقيبة الألعاب الفردية. أوراق العمل في الملتقى التكامل في الرياضة المدرسية تجويد مخرجات وحدة الصحة واللياقة البدنية مستجدات في المهارات وتوزيع الدرجات لمادة التربية البدنية Advertisements معايير التميز في التربية البدنية وأثرها في نواتج التعلم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التربية البدنية توظيف القيم الأولمبية في درس التربية البدنية دور المشرف التربوي في تحسين كفايات معلمي التربية البدنية



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