في مبادرة -هي الأولى من نوعها- على مستوى المجالس البلدية في مناطق ومحافظات الأحساء، كشف رئيس مجلس بلدي الأحساء أحمد البوعلي لـ«دوت الخليج»، ترشيح 10 صديقات لمجلس بلدي الأحساء، وذلك في إطار مزيد من تنظيم العمل وتفعيل القطاع النسائي، إلى جانب عضوتي المجلس: معصومة العبد رب الرضا «رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية»، وسناء الحمام «عضوة المجلس»، اللتين تقومان بكثير من الجهود لسماع صوت المواطن والمواطنة، وتفعيل أي منشط بلدي خلال المجلس، بالتعاون مع أصدقاء المجلس والإدارات ذات العلاقة في المجلس. وأضاف البوعلي أن المرشحات الصديقات للمجلس، هن: الدكتورة نورة الملحم، الدكتورة نهاد الملحم، فاطمة الراجح، فادية الراشد، ثريا الذرمان، نعيمة الخميس، حنان الرويشد، مستورة الدوسري، غادة الداوود، زينب الحدب، موضحا أن المجلس أبلغ المرشحات بأبرز الأعمال المناطة بالمجالس البلدية، وأعمال لجنة الشراكة المجتمعية في المجلس، وكذلك الأدوار المطلوبة من صديقات المجلس البلدي في كل ما من شأنه يخدم القطاع البلدي، مع التأكيد على تفعيل المبادرات والبرامج السياحية، وإشراك الجهات الخيرية المعنية بالأسر المنتجة مع المجلس البلدي بركن في فعالية «كلنا منتجون»، والتعاون المثمر مع صديقات المجلس بإطلاق حملة نظافة البيئة، ومشاركة المجلس البلدي في أنشطة أندية الحي، وإقامة لقاءات هادفة مع المواطنات بما يخدم المجتمع المحلي ويلبي الاحتياجات، وزيادة التعاون مع الإدارة العامة للتعليم إعلاميا لزيادة الوعي بأنشطة المجلس البلدي، ومشاركة صديقات المجلس البلدي بفعاليات بالأنشطة التثقيفية في أرض الحضارات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح 10 صديقات لمجلس بلدي الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.