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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في 3 أشهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بالمخاوف المستمرة على اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، والتباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1462.83 دولاراً، بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلية عند 1462.90 دولاراً للأونصة.
وقال براين لان من غولد سيلفر سنترال، في سنغافورة: "أسعار الذهب منخفضة جداً الآن، ويغتنم المستثمرون هذه الفرصة لتكوين مراكز في المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً إذ لا يزال مرشحاً للصعود، في ضوء المخاوف من حرب التجارة والاقتصاد العالمي".
وأضاف، أن شراء البنوك المركزية للذهب، خاصةً في الصين، يدعم الأسعار أيضاً.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، إن محادثات التجارة مع الصين تتقدم "بشكل جيد جداً"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقاً مع بكين، إلا إذا كان الأمثل لبلاده.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% إلى 16.87 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 886.53 دولاراًللأونصة، وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1754 دولاراً للأونصة.
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