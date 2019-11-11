السعودية | الهلال الأحمر السعودي يباشر أربع حالات طعن بمنتزه الملك عبدالله بشرق الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يباشر أربع حالات طعن بمنتزه الملك عبدالله بشرق الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 35 دقيقة - 10:53 مساءً, 11 نوفمبر 2019 م
المناطق _ الرياض
أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن فرقة الهلال الأحمر السعودي المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء اليوم، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.
وقال الجلاجل عند الساعة الثامنة مساء تلقى الفرق المشاركة في المنتزه بلاغ من أحد المنظمين بوجود حالات طعن وتم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة، وعلى الفور تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر فيما تم نقل حالتين عن طريق وزارة الصحة.
وتم نقل الحالات لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وكانت القيادة الميدانية متواجدة اثناء الحدث وتم الانتهاء من الحدث عند الساعة التاسعة واربع دقائق.
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