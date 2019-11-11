شكرا لقرائتكم قصيدة جديدة لـ خالد الفيصل: من سالف التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-11 قصيدة جديدة لـ خالد الفيصل: من سالف التاريخ والفرس والروم تضمر عداوة عاربين الجزيرة متابعات الخليج 365 - الرياض نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة، بعنوان “من سالف التاريخ”. وجاء في أبيات القصيدة: من سالف التاريخ والفرس والروم تضمر عداوة عاربين الجزيرة وأسبابها وحي تنزل ومقسوم علي نبي يعربي العشيرة من سالف التاريخ والفرس والروم تضمر عداوة عاربين الجزيرة وأسبابها وحي تنزل ومقسوم Advertisements علي نبي يعربي العشيرة أشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم وشلون وحي الرب يحظاه غيره وآخر كتاب باحرف العرب مرسوم حرف الصلاة تردده كل ديره وحنا على سنة نبيه على الدوم نجهر بحمد الله علان وسريره ومن يعترض على رسالات معصوم يلقى من الحسرات بالعمر حيرة يا رافضين الامر والأمر محسوم ما كان كان ولا للإنسان خيرة







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصيدة جديدة لـ خالد الفيصل: من سالف التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.