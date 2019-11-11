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شكرا لقرائتكم هطول أمطار على مكة والداخلية تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هطول أمطار على مكة والداخلية تحذر
ناشدت الجميع توخي الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذر المركز الوطني للعلميات الأمنية في وزارة الداخلية، من هطول أمطار على أجزاء من العاصمة المقدسة، وأيضًا على أجزاء من مركز البيضاء.
وقال المركز في تنبيه له نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.
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