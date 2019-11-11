شكرا لقرائتكم تحذير من الأمن السيبراني بشأن Avast ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-11 تحذير من الأمن السيبراني بشأن Avast ثغرة تسمح بمرور البرمجيات الخبيثة متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا متوسط المستوى، من تحديث Avast لمعالجة ثغرة أمنية. Advertisements وأوضح المركز، في بيان له، اليوم الاثنين، أن التهديد يتمثل في أنه يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرة بشن هجمة البرمجة، حيث يقوم المهاجم بحقن النافذة المنبثقة التنبيهات البرنامج بكود برمجي خبيث. وأوصى المركز بتحديث المنتج إلى نسخة 19.4، باستعمال إحدى الطريقتين: انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة البرنامج ثم الضغط على تحديث البرنامج.

افتح البرنامج ثم من “الإعدادات” الضغط على تحديث البرنامج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من الأمن السيبراني بشأن Avast لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.