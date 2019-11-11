شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على قاتل طليقته بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تحفظت الجهات الأمنية في مكة المكرمة على مواطن في العقد الخامس من العمر، أقدم صباح اليوم (الاثنين) على قتل طليقته في إحدى الشقق المفروشة بحي العزيزية.

وكشفت مصادر "الخليج 365" تلقي عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة، بلاغ مواطن يفيد بقتل طليقته، سعودية الجنسية (٤٢ سنة)، خنقاً.

وأكدت فرق الهلال التي باشرت الحادثة وفاة السيدة، وجرى إحالة البلاغ لقسم العزيزية، حيث لازالت الجهات الأمنية تحقق في الواقعة.