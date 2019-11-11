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التحفظ على قاتل طليقته بمكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تحفظت الجهات الأمنية في مكة المكرمة على مواطن في العقد الخامس من العمر، أقدم صباح اليوم (الاثنين) على قتل طليقته في إحدى الشقق المفروشة بحي العزيزية.

وكشفت مصادر "الخليج 365" تلقي عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة، بلاغ مواطن يفيد بقتل طليقته، سعودية الجنسية (٤٢ سنة)، خنقاً.

وأكدت فرق الهلال التي باشرت الحادثة وفاة السيدة، وجرى إحالة البلاغ لقسم العزيزية، حيث لازالت الجهات الأمنية تحقق في الواقعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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