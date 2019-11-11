خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019، بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية)، و (التميّز للمنظمات غير الربحية)، و(الاستدامة).
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل، كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأعضاء هيئة الجائزة.
ثم عزف السلام الملكي.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مكانه، بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
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