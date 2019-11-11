شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني تبوك» يُدشن جملة من الخدمات الذاتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

دشّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري، الخدمات الذاتية لإدارة شؤون الخريجين، بحضور عميد الكُلية التقنية المهندس علي مرزوق البلوي، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وعدد من ممثلي الشركات الداعمة لمبادرة «لك حق علينا».

وتم افتتاح رُكن الخدمات الذاتية التي تسهل طلب الخدمات الذاتية، وتدشين خدمة طلب التدريب التعاوني والتوظيف إلكترونياً، وقاعدة بيانات تحوي بيانات الخريجين وآلية متابعتهم.

كما تم تدشين مُبادرة تستهدف المتدربين الخريجين، وهي خصومات من عدة شركات من خلال بطاقة محددة تصرف لكل خريج من إدارة شؤون الخريجين.