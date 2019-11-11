شكرا لقرائتكم خبر عن «صعق كهربائي» يصرع مواطنا في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

توفي مواطن سعودي ظهر اليوم (الإثنين) إثر سقوطه من الدور الثالث واحتجازه بعد تعرضه لصعق كهربائي في شارع أم القرى وسط مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً مفاده سقوط واحتجاز مواطن في العقد الرابع من العمر من الدور الثالث إلى الدور الثاني أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله، بسبب صعق كهربائي.

وأضاف: «تم إنزاله عن طريق فرقة الدفاع المدني، وبعد الكشف عليه عن طريق الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى، وجرى استكمال الإجراءات اللازمة وتسليم الحالة لمندوب الشرطة، وتمرير البلاغ للدفاع المدني وشرطة المنصور لإكمال اللازم والتحقيق في مسببات الحادث».