استئناف إصدار رخص القيادة في بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بيشة

بعد توقف دام ثلاثة أعوام، استأنفت شعبة مرور بيشة أمس، إصدار رخص القيادة من مدرسة تعليم قيادة المركبات بمحافظة بيشة.

وأوضح مدير مرور منطقة عسير العقيد يحيى الشهراني، أنه يحق للمتقدم في طلب رخصة القيادة واستلامها فورا بعد انتهاء برنامج التدريب من القيادة دون زيارة شعبة المرور، لافتا إلى أن المؤسسة المشغلة لمدرسة تعليم القيادة للنساء تعمل حاليا على إنشاء البنى التحتية لبناء المدرسة بمواصفات عالمية، تشمل جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، لتقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن.