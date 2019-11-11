اعتماد تنفيذ 21 مبنى مدرسيا بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى مدرسيا بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 261.361.744 ريالا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني. كما وقع على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال 27 مبنى بإدارات تعليم مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 127.515.080 ريالا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.



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