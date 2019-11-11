السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج تسبب حادث سير في متنزه كروجر الوطني بجنوب أفريقيا في مقتل زرافة وإصابة سائح سويسري ودخوله العناية المركزة. ووقع الحادث في الجزء الشمالي من المحمية بعد أن اصطدمت حافلة صغيرة تقل 13 راكبا بزرافة خرجت إلى الطريق. وقال بيان إن الزرافة التي قتلت سقطت فوق سيارة سفاري مستأجرة تسير في الاتجاه المقابل كانت تقل شخصين، وأصيب سائق المركبة، وهو مواطن سويسري، بجروح خطيرة ونقل جوا إلى المستشفى، وأصيب الراكب الذي كان معه بجروح طفيفة، وكذلك راكبان في الحافلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زرافة تتسبب في حادث مروري ينتهي بمقتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.