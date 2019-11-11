عطارد يمر بين الشمس والأرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن، مر أمس عطارد، أصغر الكواكب في النظام الشمسي وأقربها للشمس بين الأرض والشمس لتكوين كسوف شمسي صغير للغاية.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) فإن الظاهرة المعروفة باسم «عبور عطارد» تشاهد على نطاق واسع في معظم أنحاء الأرض، وسيتمكن الأشخاص في الأمريكتين ونيوزيلندا وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا من رؤيته باستخدام تلسكوب يبلغ الحد الأدنى له من التكبير 50x ومرشح شمسي أو مناظير شمسية مزودة بمرشح شمسي. وحذرت ناسا من النظر مباشرة إلى الشمس، لأن ذلك قد يؤدي إلى ضرر دائم للعين.