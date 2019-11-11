السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية)، و(التميّز للمنظمات غير الربحية)، و(الاستدامة).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد، وأمير منطقة الباحة حسام بن سعود، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وأعضاء هيئة الجائزة. ثم عزف السلام الملكي.

وألقى الأمير فيصل بن خالد كلمة رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على دعمه الكريم للمؤسسات غير الربحية في المملكة، ومن بينها مؤسسة الملك خالد وجائزتها، والذي هو حافز كبير وشحذ للهمم وشد للعزم لكل من ينتمي لهذه المؤسسات والمستفيدين منها، مما كان له الأثر الإيجابي الفعال في زيادة أعداد هذه المنظمات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال: إن القطاع غير الربحي يشكل المحور الثالث من أسس التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي يشهدها وطننا الحبيب، لذا سعت رؤية المملكة 2030 إلى الارتقاء به، ورفع مساهماته في إجمالي الناتج المحلي، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي.

وأشار إلى أن مؤسسة الملك خالد منذ نشأتها إلى اليوم تتبنى سياسات تسعى إلى علاج جذور المعضلات الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة في المجتمع من أداء دور اقتصادي واجتماعي، مبينا أن هذا لن يتحقق إلا بالاستثمار في القطاع غير الربحي، استثمارا قادرا على تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في المملكة.

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وأوضح أن جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة تسعى إلى تكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات التي تقدم حلولا مستدامة للتحديات المجتمعية، كما تكرم شركات تميزت في تبني الاستدامة.

وبين أن الجائزة توفر دراسة متخصصة تحليلية للقدرات التنظيمية لجميع المرشحين لها، كما أنها تقرن بطاقة الأداء الناتجة عن هذا التقييم بفرص تعليمية ودعم متخصص، الأمر الذي يمكن هذه المؤسسات من متابعة التحسن والابتكار والتطور، لإنجاز الهدف المنشود من هذه الجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وشاهد خادم الحرمين الشريفين عروضا عن الفائزين بالجائزة، ثم تفضل بتسليم الجوائز للفائزين بفروع الجائزة هذا العام.

الفائزون بالجائزة في فروعها الثلاثة هذا العام

شركاء التنمية

الأول: مبادرة وتين

الثاني: مبادرة إحياء

الثالث: مبادرة دراجتي السعودية

التميز للمنظمات غير الربحية

الأول: جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ـ أسرتي

الثاني: جمعية الأولى النسائية الخيرية

الثالث: جمعية زهرة لسرطان الثدي

الاستدامة