منتدى مسك العالمي: شباب الاقتصاديات الناشئة أكثر إيجابية تجاه التحديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تزامنا مع إطلاق منتدى مسك العالمي أعماله في نسخته الرابعة تحت عنوان «إعادة صياغة العمل»، كشف مؤشر الشباب العالمي المنبثق عن ذات المنتدى، أن 82% من الشباب في العالم يؤمنون بأن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة، مشيرا إلى أن الشباب الذين ينشؤون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكا إيجابيا تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة.

ويعنى المؤشر بتقييم التحديات التي تواجه تنمية الشباب في 25 دولة حول العالم بهدف إلهام المنظمات العاملة مع الشباب ودعم جهودها من خلال تقديم الإحصاءات اللازمة، فيما يسعى منتدى مسك العالمي الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء لمعالجة محاور أساسية عدة تتركز في المهارات من أجل اقتصاد المستقبل، وريادة الأعمال والتوظيف، والمواطنة العالمية النشطة.

كما يهدف المنتدى إلى تمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية.

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وبسؤال 25 ألف شاب من دول عدة حول استعدادهم لاقتصاد المعرفة، أكدوا أن الفرق بين الدول المتقدمة والنامية في الاقتصاد يعود إلى فارق الاستعداد بين شباب تلك الدول، رغم أن الشباب الذين ينشؤون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكا إيجابيا تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة.

وأظهرت دراسة أخرى أجراها منتدى مسك العالمي بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال التي تناقش الفرق بين نية المبادرة مقابل العمل عليها لدى رواد الأعمال، وجود تشعب في اهتمامات الشباب وانقسامها بين أهمية فرص التدريب بواقع 18.1% والدراسة في الخارج بواقع 10.8% في صناعة المشاريع التجارية، في حين أشار إلى أن الوظائف القديمة يمكن استبدالها وخلق وظائف جديدة لتحل محلها، إذ من السهل توقع الوظائف الموجودة والأقسام التي قد تستحدث للتماشي مع متطلبات العصر، وآليات الأعمال الحديثة.

وأظهر المؤشر أن نحو نصف سكان العالم هم من الشباب و90% منهم يعيشون في دول نامية، كما خلصت دراسة أخرى تحت عنوان الاستعداد لمستقبل العمل أجراها منتدى مسك العالمي بالتعاون مع شركة «إي تي كيرني»، إلى أنه بحلول 2035، ستصبح المهام الإدراكية الروتينية أوتوماتيكية، بينما ستظل المهام الإدراكية غير الروتينية والمهام اليدوية على ما هي عليه.

ولفتت الدراسة إلى أن الالتزام بالتواجد في مواقع العمل، والذي أطلق عليه مصطلح «الحضور المقنع» مفهوم تقليدي قديم، يتنافى مع حرية الموظفين في تقديم العمل من أي مكان حتى خارج الحدود.

الشباب في المؤشر