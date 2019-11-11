إصدار مليون تأشيرة عمرة.. و838 ألفا يصلون إلى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1,050,665 تأشيرة، وذلك حتى نهاية 12 ربيع الأول الحالي، وصل إلى المملكة منهم 838,464 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 298,002 معتمر.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي «مقام» الذي يتيح لطرفي الخدمة سواء شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق عمليات التعاقد كافة وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.
كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارتي الحج والعمرة والخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الالكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.
منافذ دخول المعتمرين
- الجوية 806,251
- البرية 32,210
- البحرية 3
- أتموا مناسك العمرة وغادروا: 540,462 معتمرا
- الموجودون داخل المملكة: 298,002 معتمر
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