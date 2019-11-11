مناقشة تحسين جودة خدمات التغذية في موسمي الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة لمتابعة مبادرات تطوير منظومة التغذية والإعاشة خلال موسمي الحج والعمرة وتسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم، عقدت لجنة تطوير خدمات الإعاشة والتموين بأمانة العاصمة المقدسة أمس اجتماعا، بحضور ممثلين عن إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة والاستثمار والمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ورئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالأمانة. وأوضح رئيس اللجنة مندوب الأمانة محمد خوقير أن اللجنة تسعى إلى وضع المعايير والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي الغذائي والصحي وتوفير غذاء آمن وسليم من خلال تطوير منظومة خدمات الإعاشة والتموين للمعتمرين والحجاج بشكل شامل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منوها بدور الجهات الحكومية الرقابية والجهات الرسمية والاستشارية المشاركة في اللجنة. من أهداف اللجنة تحسين جودة خدمات التغذية والإعاشة

الارتقاء بمستوى هذه الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار

تطبيق أحدث الأنظمة المعنية بسلامة وجودة الغذاء بمشاركة الجهات المعنية



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