اخبار السعوديه

من سالف التاريخ

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خالد الفيصل 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تضمــر عـــداوة عـــاربيـن الجــزيره

واســــبابها وحيٍ تنزّل ومقســــوم

عـــلى نبيٍ يعــــــربيْ العــشـــــــــيره

اشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم

وشــــلون وحي الرّب يحــظاه غــيره

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وآخر كتابٍ باحرف العُربْ مرسوم

حَـــــرف الصــلاة تردّده كل ديــره

وحـنّا عـلى سـنّةْ نبيّه عـلى الدّوم

نَجـهــر بحـمـــد الله عَلانْ وســـريره

ومن يعترض عـلى رسالات معصوم

يلقى من الحســرات بالعمــر حــيره

يارافضين الأمــر والأمــر محســوم

ما كان كان ولا للانســـــان خــــيره

خالد الفيصل


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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