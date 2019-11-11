من سالف التاريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تضمــر عـــداوة عـــاربيـن الجــزيرهواســــبابها وحيٍ تنزّل ومقســــوم
عـــلى نبيٍ يعــــــربيْ العــشـــــــــيرهاشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم
وشــــلون وحي الرّب يحــظاه غــيره
حَـــــرف الصــلاة تردّده كل ديــرهوحـنّا عـلى سـنّةْ نبيّه عـلى الدّوم
نَجـهــر بحـمـــد الله عَلانْ وســـريرهومن يعترض عـلى رسالات معصوم
يلقى من الحســرات بالعمــر حــيرهيارافضين الأمــر والأمــر محســوم
ما كان كان ولا للانســـــان خــــيره
خالد الفيصل
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