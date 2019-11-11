السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل من سالف التاريخ والفرس والرّوم تضمــر عـــداوة عـــاربيـن الجــزيره واســــبابها وحيٍ تنزّل ومقســــوم واســــبابها وحيٍ تنزّل ومقســــوم عـــلى نبيٍ يعــــــربيْ العــشـــــــــيره اشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم اشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم وشــــلون وحي الرّب يحــظاه غــيره Advertisements وآخر كتابٍ باحرف العُربْ مرسوم وآخر كتابٍ باحرف العُربْ مرسوم حَـــــرف الصــلاة تردّده كل ديــره وحـنّا عـلى سـنّةْ نبيّه عـلى الدّوم وحـنّا عـلى سـنّةْ نبيّه عـلى الدّوم نَجـهــر بحـمـــد الله عَلانْ وســـريره ومن يعترض عـلى رسالات معصوم ومن يعترض عـلى رسالات معصوم يلقى من الحســرات بالعمــر حــيره يارافضين الأمــر والأمــر محســوم يارافضين الأمــر والأمــر محســوم ما كان كان ولا للانســـــان خــــيره خالد الفيصل



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