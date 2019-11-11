اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى بالمنطقة الشرقية، بتكلفة إجمالية بلغت 261 مليون ريال، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.
ووقع الوزير على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال 27 مبنى بإدارات تعليم مختلفة بتكلفة إجمالية بلغت 127.5 مليون ريال، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية واستكمال 27 مبنى آخر في عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.