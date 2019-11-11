وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية واستكمال 27 مبنى آخر في عدد من المناطق

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى بالمنطقة الشرقية، بتكلفة إجمالية بلغت 261 مليون ريال، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني. ووقع الوزير على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال 27 مبنى بإدارات تعليم مختلفة بتكلفة إجمالية بلغت 127.5 مليون ريال، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

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