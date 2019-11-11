أوقفت الجهات الأمنية اثنين من المقيمين يحملان جنسية عربية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه الاثنان وهما يسيئان ويتهكمان على الزي السعودي. وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مقيمَيْن ظهرا في فيديو يتضمن إساءة للزي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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