“آل الشيخ” يوجه تحذير .. من يستغل مواقع التواصل لبث شكواه حول الترفيه باتخاذ الإجراءات القانونية...

حذر تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه، أي شخص يتجاوز أو يبث شكواه حول أي فعالية تتعلق بالترفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. ورد تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر على مغردة قدمت شكواها بشأن منظمة معرض “أنا عربية” قائلة : “ترددت بكتابة التغريدة بسبب اعجابي بدعم معرض #أنا_عربية للجمعيات الخيرية و المصمامات العربيات و السعوديات المميزات… لكن لا يقبل تعدي المسئولة المنظمة على اختي بيدها و تلفظها عليها بكلام جارح البارحة عند الدخول …. اهكذا يعامل ضيوف الهيئة الداعمين للخير؟”

رد تركي آل الشيخ

وجاء رد رئيس هيئة الريادة قائلا : ” وانا ترددت بكتابة هاذي … لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في تويتر الي بعضه مزيف او يحارب عمل الهئية ل اي سبب … اعتقد تعرفي توصلي لي او ل مسؤولي الهيئة !!! بعدين حرمتين وتمشكلو بتحملون الهيئه خلافهم؟!! ظاهرة هاذي بطلوها لن تؤثر فيني !” وأضاف : ” فيه جهات تقدري توصلي لها وتاخذ حقك بالقانون اذا عندك حق اما المناحه والتبلي على خلق الله في تويتر لا؟! وصلت الرساله ولا ازيد”

تحذير رئيس هيئة الترفيه

واكمل : “ومن اللحظه ذي اي احد راح يتجاوز او يشتكي في وسائل التواصل بنتخذ فيه الاجراءات القانونية … باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم … اما الدراما والتئليف والاساءه ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن ناخذها بعد اليوم في حسبان !”