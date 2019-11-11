إنفوجرافيك.. جنسيات الحاصلين على الإقامة المميزة

نشر مركز الإقامة المميزة إنفوجرافيك اليوم الإثنين أوضح فيه جنسيات الـ 73 شخصاً الذين يمثلون الدفعة الأولى الحاصلين على الإقامة المميزة.
وأوضح المركز أن الحاصلين على الإقامة المميزة من 19 جنسية هي: الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة، كندا، ايرلندا، الصين، الهند، بنجلاديش، إندونيسيا، باكستان، الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان، العراق، اليمن، مصر، تونس، ليبيا، السودان. وكان المركز قد أعلن تلقيه آلاف الطلبات من داخل المملكة وخارجها خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن فرقا متخصصة عملت على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها، وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.
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