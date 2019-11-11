نصح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، بارتداء ملابس شتوية معتدلة في الأماكن المكشوفة، بدءًا من الليلة وحتى نهاية الأسبوع.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنصح من لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكان مكشوف من هذه الليلة الى نهاية الأسبوع بارتداء ملابس شتوية متوسطة في المناطق الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، متوقعًا أجواء معتدلة نهارًا تميل لبرودة داخل المدن ليلًا وباردة خارجها.
كان الحصيني توقَّع، في وقت سابق من اليوم الأثنين، خريطة هطول الأمطار والتي يستمر تأثيرها من اليوم وحتى غدًا الثلاثاء، على أجزاء من مكة والمدينة والرياض، وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية، ويمتد تأثيرها على الإمارات وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد ورياح.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني ينصح بارتداء ملابس شتوية حتى نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.