الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي للرجال على رتبة «جندي»

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للجوازات للرجال على رتبة «جندي».

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

وحول الشروط المطلوبة، أوضحت «الجوازات»، أنها تتضمن:

1- الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحًا لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب، كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

2- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تمت طباعته عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف).

3- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

4- إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقة منها.

5- إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).

6- إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.

7- إحضار (4) صور حديثة (مقاس 4*6) مكشوف الرأس.

8- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وطالبت الجوازات بالتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ، مشيرة إلى أن دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل واصطحاب المرافقين محظور.

