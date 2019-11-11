السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنظم ورشة عن المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية



المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية و وزارة الإسكان اليوم ورشة عمل عن المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية خلال 60 يوماً، بحضور المطوريين العقاريين وملاك المخططات وملاك المكاتب الهندسية.

ورحب أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي بالمشاركين في ورشة العمل التي تهدف إلى التعريف بآلية عمل المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية وتسريع خطوات الاعتماد النهائي للمخططات السكنية وإنهاء البنى التحتية لها، لتشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح المهندس البليهشي أن هذا اللقاء يجسد حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة في تعزيز التواصل مع شركائنا الأمر الذي يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن المسارات المحدثة لاعتماد المخططات تحتوي على ثلاث مسارات.

وأكد البليهشي أن اعتماد مخططات الأراضي المحدثة تحقق مكاسب لقطاع الأعمال، أبرزها إيجاد بدائل لتطوير المخططات السكنية للملاك والمطورين، وإعطاء المطورين والملاك بدائل للتمويل، والمرونة في التطوير مع سرعة الاعتماد، وتسهيل وحوكمة الإجراءات، كما تحقق المسارات المحدثة مكاسب للمواطنين تتمثل في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في المخططات المطورة.

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21:46ت م

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