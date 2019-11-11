السعودية اليوم / تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن بدأ القبول للفصل التدريبي الثاني



ظهران الجنوب 14ربيع اول 1441 هـ الموافق 11نوفمبر 2019 م واس

‏أعلنت الكلية التقنية للبنات في محافظة سراة عبيدة عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني في أربعة أقسام، هي التقنية الإدارية، المحاسبة، الحاسب إلي، الدعم الفني.

//انتهى//

21:41ت م

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