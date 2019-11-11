السعودية | وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:55 مساءً, 11 نوفمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الملفات الإقليمية والجهود المشتركة حيالها، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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