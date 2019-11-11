المغربي حمدالله يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، اليوم الإثنين اعتزاله اللعب دوليا مع "أسود الأطلس" دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

ونشر هداف النسخة الأخيرة من الدوري السعودي رسالة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، قال فيها: "السلام عليكم، لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا".

ورغم موهبته التهديفية الكبيرة التي أبان عنها مع مختلف الأندية التي حمل قميصها، فشل حمدالله في إثبات وجوده مع منتخب المغرب، حيث اقتصر حضوره على 13 مباراة فقط سجل فيها هدفا وحيدا وأهدى 3 تمريرات حاسمة.

ويعود آخر ظهور له بقميص "أسود الأطلس" لشهر يونيو/حزيران القادم، تاريخ المواجهة أمام جامبيا التي شهدت مناوشة مع زميله فيصل فجر، لاعب خيتافي الإسباني، بسبب المنافسة على تسديد ركلة جزاء.

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هذه الحادثة جعلته يغادر معسكر منتخب المغرب، قبل أيام معدودة من انطلاقة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للظروف المناسبة للتألق.

وكان حمدالله قد تحدّى، بعد ذلك، الاتحاد المغربي لكرة القدم، وذلك عندما نشر صورة له وهو بصدد التدرّب على انفراد، ليكذّب بذلك الرواية الرسمية التي تحدثت عن تعرّضه لإصابة منعته من المشاركة في البطولة الأفريقية.

جدير بالذكر أن مصطفى حجي، المدرب المساعد في منتخب المغرب، فتح الباب مؤخرا، في تصريحات إعلاميّة له، أمام إمكانية منح فرصة جديدة لحمد الله مع الفريق.

ويعاني منتخب المغرب من مشاكل كبيرة في مركز المهاجم الصريح، وهو ما دفع بالمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش لتجديد الثقة في المهاجم المخضرم يوسف العربي بعد تألقه اللافت مع أولمبياكوس اليوناني، وذلك تحسبا للمواجهتين أمام موريتانيا وبوروندي في تصفيات أمم أفريقيا 2021.



