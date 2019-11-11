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شروط تغيير الصورة القديمة بالهوية الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يُمكن استخدم الصورة القديمة بالهوية الوطنية في حالة واحدة.
وقالت الأحوال المدنية، ردًّا على استفسار أحد المغردين: إنه في حالة استصدار بطاقة بدل فاقد، سيتم تصوير المتقدم مجددًا لاستخراج البطاقة، موضحةً أنه في حال امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغير الملامح أو بموجب تقارير طبية.
وأضافت أن بطاقة الهوية المفقودة تُلغى مباشرة ولا يتم التعامل بها، مُطالبة بالإسراع إلى طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية وطنية سارية عند فقدانها.
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