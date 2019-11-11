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تنبيه لمستخدمي طريق العيص – المربع بالمدينة
بسبب هطول الأمطار
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تنبيهًا لمستخدمي طريق العيص- المربع، حيث حذرت من هطول أمطار على الطريق.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.
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