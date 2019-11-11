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تقليد 5 ضباط بحرس الحدود رتبهم الجديدة
الفريق البلوي هنأهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
قلّد المدير العام لحرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، في مكتبه بالمديرية العامة بالرياض، اليوم، خمسة ضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء.
وشملت الترقيات من رتبة عميد إلى رتبة لواء كلًّا من الدكتور عبدالله محمد الزهراني، ونايف بن تركي السبيعي، وهياف مناحي القحطاني، وخالد بن رافع الشهري، وخالد بن أحمد الزهراني.
وهنأ المدير العام لحرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، الضباط المشمولين بالترقية بكافة المناطق، بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر (حفظهم الله)، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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