حساب المواطن لمقدمي الاعتراضات: الرجاء الانتظار

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 دعوته لمن تقدم باعتراضات على قيمة الدعم أو عدم الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات تباعًا.

ويتم صرف الدعم بأثر رجعي لمن يثبت استحقاقه للدعم بحد أقصى 6 دفاعات سابقة.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على مستفيد تقدم باعتراض قبل مدة ولم يصله الرد: في حال تم تقديم اعتراض الرجاء الانتظار سيتم الرد على اعتراضك في أقرب وقت ممكن.

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وأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه إذا كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، ومن ثم التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة أهليتك مرة أخرى.

وأوضح البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم الدخول إلى دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 ديسمبر.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع أمس 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







