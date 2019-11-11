شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تجمع ثقافات 40 دولة في «مهرجان الشعوب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

اجتمعت ثقافات 40 دولة في فعاليات المهرجان الأول لثقافات الشعوب الذي تم تدشينه صباح اليوم (الاثنين) ويستمر حتى الخميس، تحت شعار «كل القرى في أم القرى»، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بمشاركة ما يزيد على 250 طالباً طالبة من جامعة أم القرى.

وحضر افتتاح المهرجان الذي يعد الأول من نوعه، عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل، ووكيل العمادة الدكتور ياسر الحازمي، والقنصل الإندونيسي بجانب السفير والقنصل السريلانكي، وأعضاء السلك الدبلوماسي لعدد من الدول المشاركة في المهرجان، وطلاب الجامعة.

من جهة أخرى، شهد شطر الطالبات افتتاحا موازياً للمهرجان في مقر الجامعة بالزاهر، بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة نهلاء الحريري.

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وخلال حفل الافتتاح، شهد الحضور عملاً مسرحياً استعراضياً من إندونيسياً جسده عدد من الطلاب، يحكي قصة استقلال إندونيسيا من الاستعمار الهولندي، بجانب مسيرة للطلاب المشاركين الذين يمثلون دولهم بالأزياء التقليدية والأعلام.

وخصصت عمادة شؤون الطلاب - وفق حديث عميدها الدكتور عمر سنبل - اليوم الأول لثقافة إقليم الشرق الآسيوي، على أن يكون اليوم الثاني مخصصاً لثقافة إقليم الجنوب الآسيوي، بينما سيكون يوم الأربعاء لثقافة أفريقيا، وسيُختتم المهرجان يوم الخميس بالتعريف بثقافات العالم العربي وأوروبا وأمريكا.

وأوضح وكيل عميد شؤون الطلاب الدكتور ياسر الحازمي، أن برنامج المهرجان اشتمل على معرض يحتوي أكثر من 20 ركناً تبرز فيه ثقافة كل شعب، ويستعرض فيه أهم منتجات الدول والأدوات التراثية بالإضافة للأزياء الشعبية.

وسيشهد المهرجان مسيرات فلكلورية تقام يومياً لعرض ثقافات الشعوب المشاركة في المحور الأكاديمي بالجامعة، بجانب عروض فلكلورية على مسرح المعرض المصاحب تبرز موروثات ثقافية مختلفة.

وأطلق المهرجان ركناً خاصاً يعرف بـ«عيش ثقافتي»، يحتوي على جزء لتصوير الأزياء الشعبية للدول المشاركة، بالإضافة لبوفيه للأكلات الشعبية من الدول المشاركة.