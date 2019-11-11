ارتفاع عدد الجرائم الالكترونية في ألمانيا عام 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - فيسبادن (ألمانيا)

أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا أمس ارتفاع عدد الجرائم الالكترونية في البلاد العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في مدينة فيسبادن، غرب ألمانيا، أن عدد الجرائم ارتفع في عام 2018 بنسبة تزيد على 1% مقارنة بعام 2017، إلى نحو 87100 جريمة.

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وذكرت الهيئة أنه يندرج ضمن هذه الجرائم الاحتيال الحاسوبي وهجمات قرصنة استهدفت شركات وسرقة بيانات.

وأضافت الهيئة «زيادة عدد الأجهزة الرقمية يوفر للجرائم الالكترونية أهدافا جديدة دائما».

وأعلن نائب رئيس الهيئة، بيتر هنتسلر، أنه من المقرر مكافحة الجرائم الالكترونية داخل قسم جديد مستقل بالهيئة بداية أبريل عام 2020.

وأضاف أن ما يسمى بالبنى التحتية الحساسة يمكن أن تصبح أيضا هدفا لجرائم الكترونية بصورة متكررة على نحو دائم. وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك المؤسسات التي يؤدي تعطلها إلى عواقب وخيمة بالنسبة لأمن المواطنين أو إمداداتهم، وذكر مثالا على ذلك شركات الكهرباء والسكك الحديدية.