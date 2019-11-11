الديوك دون ماتويدي المصاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس انسحاب لاعب يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي من تشكيلة المنتخب لمواجهتي مولدافيا وألبانيا، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، بسبب الإصابة في عضلات الصدر.

وتعرض ماتويدي للإصابة الأحد الماضي في المباراة ضد ميلان بالمرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.