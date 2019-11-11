السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب _ باريس
أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس انسحاب لاعب يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي من تشكيلة المنتخب لمواجهتي مولدافيا وألبانيا، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، بسبب الإصابة في عضلات الصدر.
وتعرض ماتويدي للإصابة الأحد الماضي في المباراة ضد ميلان بالمرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوك دون ماتويدي المصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.