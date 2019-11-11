السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
حلت السعودية في المركز الـ15 من بين 50 دولة مشاركة ببطولة العالم لكمال الأجسام في الإمارات، متقدمة على دول رائدة في اللعبة مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وحقق سالم الخالدي المركز الثامن بفئة كلاسك فيزيك من بين 20 بطلا دوليا، وكميل القنبري (الثامن) وحميد الرفاعي (الثامن)، وفي فئة الفيزيك من بين 30 بطلا دوليا، حقق حمدان الغامدي المركز الثامن.
وفي فئة الفيزيك من بين 21 بطلا دوليا، حقق نايف النمشان المركز العاشر في وزنه، وكذلك حقق علي جلي المركز العاشر في وزنه من بين 28 بطلا دوليا، وجاء أحمد الجريبي ثامنا في وزنه من بين 20 بطلا دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الـ15 بعالمية كمال الأجسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.