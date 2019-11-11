السعودية الـ15 بعالمية كمال الأجسام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حلت السعودية في المركز الـ15 من بين 50 دولة مشاركة ببطولة العالم لكمال الأجسام في الإمارات، متقدمة على دول رائدة في اللعبة مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وحقق سالم الخالدي المركز الثامن بفئة كلاسك فيزيك من بين 20 بطلا دوليا، وكميل القنبري (الثامن) وحميد الرفاعي (الثامن)، وفي فئة الفيزيك من بين 30 بطلا دوليا، حقق حمدان الغامدي المركز الثامن.

وفي فئة الفيزيك من بين 21 بطلا دوليا، حقق نايف النمشان المركز العاشر في وزنه، وكذلك حقق علي جلي المركز العاشر في وزنه من بين 28 بطلا دوليا، وجاء أحمد الجريبي ثامنا في وزنه من بين 20 بطلا دوليا.