إيران تقر بخطف الضابط ليفنسون.. وترمب: أعيدوه أفضل لكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران إلى إعادة الضابط بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المفقود، روبرت ليفنسون. وكتب ترمب في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «إذا تمكنت إيران من تسليم الولايات المتحدة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت إيه ليفنسون، المفقود في إيران منذ 12 عاما، ستكون هذه خطوة إيجابية للغاية».

ويأتي هذا بعدما أقرت إيران مطلع الأسبوع بأن لديها قضية مفتوحة بشأن العميل المفقود منذ مارس 2007، وذلك وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

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وفي التغريدة وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لإيران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وكتب ترمب: «في الوقت نفسه، وبناء على معلومات وقناعة، فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم، وهذه خطوة سيئة للغاية».

وبدأت إيران الأسبوع الماضي المرحلة الرابعة من خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الكبرى في 2015، وتتعلق هذه الخطوة بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في منشأة «فوردو».

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن «حسن نية».