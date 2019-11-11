ألمانيا لإيران: التزموا بالاتفاق النووي أو استعدوا للعقوبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بروكسل

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران أمس، على العودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

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وحذر ماس من أنه إذا لم تعد الجمهورية الإيرانية إلى التزاماتها، فقد تطلق القوى الكبرى آلية لتسوية المنازعات ربما تقود في النهاية إلى إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. وكانت إيران أعلنت قبل أيام استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو، في انتهاك للاتفاق النووي «المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة» والذي تم التوصل إليه بين إيران من جهة، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقال ماس قبل اجتماع مقرر في بروكسل مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي «نريد الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، ولكن يتعين على إيران في النهاية العودة إلى التزاماتها». وأضاف الوزير أنه في حال لم يحدث ذلك، «فإننا نحتفظ بالحق في استخدام كافة الآليات المنصوص عليها في الاتفاق». وربما تتيح الآلية متعددة المراحل للدول في نهاية المطاف، تعليق العمل بالاتفاق، ما يعني إعادة فرض العقوبات على إيران. وقال ماس إنه سيلتقي مع نظرائه من كل من بريطانيا وفرنسا في باريس لمناقشة التحركات التالية، وأعرب عن «بالغ القلق» إزاء أنشطة التخصيب النووي الأخيرة.

كما أعرب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك عن «بالغ القلق إزاء سلوك إيران». واعتبر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتفكير في عقوبات جديدة، وقال «العقوبات ... لن تحل المشكلة».