هولندا وبلجيكا تقبضان على 6 دواعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لاهاي

أعلن الادعاء العام في مدينة لاهاي الهولندية أمس أن الشرطة ألقت القبض على ستة رجال يشتبه أنهم من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في هولندا وبلجيكا، وأوضح أن الستة يواجهون اتهاما بجمع أموال لصالح داعش.

وأضاف الادعاء أنه يشتبه أن هؤلاء الرجال سلموا أكثر من 130 ألف يورو لمقاتلي داعش خلال عامي 2013 و2014 خلال رحلات قاموا بها إلى تركيا وسوريا، وأوضح أنه تم إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم في هولندا، واثنين في بلجيكا في عمليات شرطية منسقة خلال الأيام الماضية.